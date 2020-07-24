Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. При ведении переговоров с захватчиками заложников нельзя допускать к этому руководителей, но в случае, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования преступника и говорил с ним напрямую, сработало правило "никогда не говори никогда", считает бывший переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования захватившего заложников в Луцке человека, записав видео, а также напрямую поговорив с ним.
"В переговорах об освобождении заложников есть принцип, что командиры не ведут переговоры, а переговорщики не командуют. Нельзя, чтобы командир вел переговоры, потому что это не дает переговорщику возможности потянуть время, передавая информацию по цепочке командования", - сказал он РИА Новости, комментируя действия украинского президента.
Если же не затягивать время, то это не дает снизить эмоциональный накал, добавил Камбриа.
"Однако есть и другой принцип: "Никогда не говори никогда". В этом случае захвативший заложников не выглядел, как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключенных, а это было (требование) посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации все сработало, и невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении", - сказал эксперт.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне".
После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля его арестовали.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
22 июля, 11:22Сказано в эфиреПолитолог: Украине будет сложно избежать ситуаций, как в ЛуцкеПолиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах после захвата заложников в Луцке. Действия украинских властей в этой ситуации могут спровоцировать новые подобные случаи, считает политолог Александр Дудчак. В эфире радио Sputnik он объяснил почему.