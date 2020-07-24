Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке

"В переговорах об освобождении заложников есть принцип, что командиры не ведут переговоры, а переговорщики не командуют. Нельзя, чтобы командир вел переговоры, потому что это не дает переговорщику возможности потянуть время, передавая информацию по цепочке командования", - сказал он РИА Новости, комментируя действия украинского президента.

"Однако есть и другой принцип: "Никогда не говори никогда". В этом случае захвативший заложников не выглядел, как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключенных, а это было (требование) посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации все сработало, и невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении", - сказал эксперт.