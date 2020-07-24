https://ria.ru/20200724/1574836732.html
В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности; предполагается, что соответствующее... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:02
2020-07-24T16:15
виталий милонов
госдума рф
константин чуйченко
ссср
общество
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https://ria.ru/20200724/1574829876.html
https://ria.ru/20200723/1574765269.html
Илья Jlord
Давно пора ее вернуть!!!
92
Валерий Смирнов
В свободном обществе каждый вправе указывать свою национальность. Против те кто берет русские псевдонимы чтобы было сподручнее пробраться во власть и воровать
82
34
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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виталий милонов, госдума рф, константин чуйченко, ссср, общество
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
предложил главе Минюста Константину Чуйченко
вернуть в паспорт отметку о национальности; предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.
"В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР
. Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан", — говорится в обращении Милонова на имя министра (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что изъятие графы "национальность" из паспорта стало символом "демократического прорыва из мрака красной деспотии". Милонов пишет, что при этом спустя годы после принятия этого решения есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ.
Милонов, в частности, пишет, что указание национальности в паспорте может быть свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.
"Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика: информацию о национальности можно указывать в графе "Особые отметки", как это делается в некоторых случаях при указывании группы крови или отметок воинской повинности", — говорится в обращении.
Депутат подчеркивает, что внесение информации о национальности должно быть добровольным.