https://ria.ru/20200724/1574836652.html
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Запись... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:01
2020-07-24T10:42
россия
майк помпео
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство финансов сша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
политика
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Иван Вахромеев
Красавец Рамзан Ахмадович!!! Уважуха!!!
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Василий Прекрасноволосый
Самое смешное что если он действительно захочет приехать в чечню, он приедет и сопровождать его будет лавров, шойгу и армия спецназа. Вот только он знать не знает про чечню, это даже не страна, Даже в Рамках России разглядеть чечню не просто. Я счтаю кадыров поступил глупо, как ребёнок, на санкции должен был ответить каким-нибудь благим поступком ну или на крайняк экспозицией военных вторжений США на карте планеты за всю её историю
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, майк помпео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство финансов сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, политика
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
во время совещания заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео
. Запись опубликована в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный
".
Он заявил, что отменяет свое приглашение Помпео приехать в регион, чтобы обсудить, "кто какие права нарушает".
"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — отметил глава Чечни.
Также Кадыров выразил недоумение из-за попадания в американский ограничительный список его супруги и дочерей.
"Не имея доказательств, без суда включили в самый серьезный американский санкционный "список Магнитского". Список, в который меня сейчас включили, предусматривает только запрет на въезд, а до этого лошадей, кошек, собак — все включили, и плюс, не стесняясь, опять же включают в новый список. Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда", — заметил он.
При этом он подчеркнул, что гордится происходящим.
"Мы должны этим гордиться, нас знают, нас ставят на мировой уровень в глобальных вопросах, наше имя имеет значение", — подчеркнул Кадыров.
Ранее Госдеп США объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского Минфина
.
Глава Чечни заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее", и приложил фотографию с оружием. После он пояснил, что оружие принадлежит Росгвардии
, а снимок был сделан во время проверки условий его хранения.