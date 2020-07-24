Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео

"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — отметил глава Чечни.

"Не имея доказательств, без суда включили в самый серьезный американский санкционный "список Магнитского". Список, в который меня сейчас включили, предусматривает только запрет на въезд, а до этого лошадей, кошек, собак — все включили, и плюс, не стесняясь, опять же включают в новый список. Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда", — заметил он.