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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Запись... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:42
россия
майк помпео
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство финансов сша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
политика
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Красавец Рамзан Ахмадович!!! Уважуха!!!
585
Самое смешное что если он действительно захочет приехать в чечню, он приедет и сопровождать его будет лавров, шойгу и армия спецназа. Вот только он знать не знает про чечню, это даже не страна, Даже в Рамках России разглядеть чечню не просто. Я счтаю кадыров поступил глупо, как ребёнок, на санкции должен был ответить каким-нибудь благим поступком ну или на крайняк экспозицией военных вторжений США на карте планеты за всю её историю
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_e03c99467f3847a018f915bc56bf3303.jpg
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РИА Новости
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россия, майк помпео, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство финансов сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео

09:01 24.07.2020 (обновлено: 10:42 24.07.2020)
86525
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Запись опубликована в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".
Он заявил, что отменяет свое приглашение Помпео приехать в регион, чтобы обсудить, "кто какие права нарушает".
"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — отметил глава Чечни.
Также Кадыров выразил недоумение из-за попадания в американский ограничительный список его супруги и дочерей.
"Не имея доказательств, без суда включили в самый серьезный американский санкционный "список Магнитского". Список, в который меня сейчас включили, предусматривает только запрет на въезд, а до этого лошадей, кошек, собак — все включили, и плюс, не стесняясь, опять же включают в новый список. Если я совершил преступление, при чем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? При чем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда", — заметил он.
При этом он подчеркнул, что гордится происходящим.
"Мы должны этим гордиться, нас знают, нас ставят на мировой уровень в глобальных вопросах, наше имя имеет значение", — подчеркнул Кадыров.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
22 июля, 15:00
Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
Ранее Госдеп США объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского Минфина.
Глава Чечни заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее", и приложил фотографию с оружием. После он пояснил, что оружие принадлежит Росгвардии, а снимок был сделан во время проверки условий его хранения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
23 июля, 17:40
Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
73782910152180
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РоссияМайк ПомпеоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство финансов СШАЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАПолитика
Популярные комментарии
Красавец Рамзан Ахмадович!!! Уважуха!!!
24 июля, 09:28
Иван Вахромеев
2992220128134
Самое смешное что если он действительно захочет приехать в чечню, он приедет и сопровождать его будет лавров, шойгу и армия спецназа. Вот только он знать не знает про чечню, это даже не страна, Даже в Рамках России разглядеть чечню не просто. Я счтаю кадыров поступил глупо, как ребёнок, на санкции должен был ответить каким-нибудь благим поступком ну или на крайняк экспозицией военных вторжений США на карте планеты за всю её историю
24 июля, 09:23
ВПВасилий Прекрасноволосый
20223537201
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