ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Невастройинвест" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки.

Регулятор отмечает, что деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.