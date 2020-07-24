https://ria.ru/20200724/1574836339.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"
ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Невастройинвест" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:18
2020-07-24T09:21
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ
с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Невастройинвест" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки.
Регулятор отмечает, что деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 349-е место в банковской системе РФ.