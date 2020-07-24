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ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"
ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Невастройинвест" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:21
центральный банк рф (цб рф)
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РИА Новости
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353
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"

09:18 24.07.2020 (обновлено: 09:21 24.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Невастройинвест" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки.
Регулятор отмечает, что деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 349-е место в банковской системе РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве
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