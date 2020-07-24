В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 179

"Скончались за весь период 179 человек (за сутки 9 человек: 2 – COVID-19, 7- иные причины), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 72 человека; иные причины смерти – 104 человека; на экспертизе – три человека", - говорится в сообщении.