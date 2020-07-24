В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 179

БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Девять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 179, сообщили в региональном оперштабе.
"Скончались за весь период 179 человек (за сутки 9 человек: 2 – COVID-19, 7- иные причины), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 72 человека; иные причины смерти – 104 человека; на экспертизе – три человека", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 146 инфицированных. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8253 человека, в том числе 798 детей до 17 лет включительно. 107 человек находятся в тяжелом состоянии, 45 - на аппаратах ИВЛ.
"Всего выздоровели 5896 человек (5367 взрослых; 529 детей). За прошедшие сутки выздоровело 251 человек (взрослые – 230, дети – 21)", - уточняет оперштаб.
Лечение продолжают 2178 человек, из них 1009 пациентов находятся в инфекционных госпиталях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.