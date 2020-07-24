В Забайкалье завершились учения с участием шести тысяч военных

Отмечается, что в учениях приняли участие порядка 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сообщается, что на учениях экипажи танков и боевых машин пехоты форсировали реку Онон. В дальнейшем мотострелковые и танковые подразделения в сопровождении авиационных групп атаковали передний край обороны "противника" и вытеснили его на невыгодные позиции.