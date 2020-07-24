https://ria.ru/20200724/1574836100.html
В Забайкалье завершились учения с участием шести тысяч военных
Крупномасштабные учения с привлечение 6 тысяч военных завершились в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:49
2020-07-24T08:49
геннадий жидко
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сирия
забайкальский край
в мире
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сирия
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий жидко, су-30см, ми-24, су-25, сирия, забайкальский край, в мире
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Крупномасштабные учения с привлечение 6 тысяч военных завершились в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.
"В Забайкальском крае
на полигоне "Цугол" проведением этапа боевой стрельбы в ночное время завершились масштабные тактические учения с группировкой войск ВВО под руководством командующего войсками округа Геннадия Жидко
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях приняли участие порядка 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сообщается, что на учениях экипажи танков и боевых машин пехоты форсировали реку Онон. В дальнейшем мотострелковые и танковые подразделения в сопровождении авиационных групп атаковали передний край обороны "противника" и вытеснили его на невыгодные позиции.
"После наступления подразделения заняли оборону для подготовки к ведению учебно-боевых действий в ночных условиях. При розыгрыше учения впервые использовалась тактика применения кочующих подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на маневрах активно применялся опыт военного конфликта в Сирии
. В частности, моделировались ситуации по применению условным противником так называемых "джихад-мобилей", которые уничтожались на разных рубежах. В завершение учений дальнобойные системы залпового огня "Ураган" уничтожили крупные резервы условного противника.
"Более 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-25
, Су-30СМ
, Ми-24
бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили критически важные объекты. В ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем уничтожено до тысячи различных целей, - сообщает пресс-служба.