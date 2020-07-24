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В Забайкалье завершились учения с участием шести тысяч военных
Крупномасштабные учения с привлечение 6 тысяч военных завершились в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:49
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сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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геннадий жидко, су-30см, ми-24, су-25, сирия, забайкальский край, в мире

В Забайкалье завершились учения с участием шести тысяч военных

08:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Крупномасштабные учения с привлечение 6 тысяч военных завершились в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.
Забайкальском крае на полигоне "Цугол" проведением этапа боевой стрельбы в ночное время завершились масштабные тактические учения с группировкой войск ВВО под руководством командующего войсками округа Геннадия Жидко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях приняли участие порядка 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сообщается, что на учениях экипажи танков и боевых машин пехоты форсировали реку Онон. В дальнейшем мотострелковые и танковые подразделения в сопровождении авиационных групп атаковали передний край обороны "противника" и вытеснили его на невыгодные позиции.
"После наступления подразделения заняли оборону для подготовки к ведению учебно-боевых действий в ночных условиях. При розыгрыше учения впервые использовалась тактика применения кочующих подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на маневрах активно применялся опыт военного конфликта в Сирии. В частности, моделировались ситуации по применению условным противником так называемых "джихад-мобилей", которые уничтожались на разных рубежах. В завершение учений дальнобойные системы залпового огня "Ураган" уничтожили крупные резервы условного противника.
"Более 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-25, Су-30СМ, Ми-24 бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили критически важные объекты. В ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем уничтожено до тысячи различных целей, - сообщает пресс-служба.
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Геннадий ЖидкоСу-30СММи-24Су-25СирияЗабайкальский крайВ мире
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