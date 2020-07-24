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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574836045.html
В России за сутки провели почти 300 тысяч тестов на COVID-19
Более 26,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 266... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России за сутки провели почти 300 тысяч тестов на COVID-19

08:46 24.07.2020 (обновлено: 11:45 24.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в лаборатории
Медики в лаборатории
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медики в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 26,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 266 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 26,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 266 373 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 299 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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