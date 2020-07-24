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В МИД Украины сообщили о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:45
крушение украинского самолета в иране
евгений енин
boeing 737-800
международные авиалинии украины
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крушение украинского самолета в иране, евгений енин, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, сша, украина, в мире

В МИД Украины сообщили о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

08:45 24.07.2020
827
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что самописцы сбитого в январе под Тегераном украинского самолета расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения.
Ранее канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB) сообщило, что команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737. Расшифровка данных с "черных ящиков" началась в Париже 21 июля.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 июля, 23:41
Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО
"Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - цитирует Енина сайт "Громадское радио".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
22 июня, 23:22
Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Крушение украинского самолета в ИранеЕвгений ЕнинBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныШвецияСШАУкраинаВ мире
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