ЦБ отозвал лицензию у "Народного банка"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Народного банка", говорится в сообщении регулятора. ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Народного банка", говорится в сообщении регулятора.

Приоритетным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер его собственных средств. "При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери", - поясняет регулятор.

Также, по данным ЦБ, банк не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физлиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы.