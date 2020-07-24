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ЦБ отозвал лицензию у "Народного банка"
ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Народного банка", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:32
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у "Народного банка"

09:03 24.07.2020 (обновлено: 09:32 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Народного банка", говорится в сообщении регулятора.
Приоритетным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер его собственных средств. "При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери", - поясняет регулятор.
Отзывы лицензий у банков России
6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
Также, по данным ЦБ, банк не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физлиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2020 года занимал 297-е место в банковской системе РФ.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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