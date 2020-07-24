https://ria.ru/20200724/1574835794.html
Мэр Хабаровска оценил ситуацию со школами
Еще десять школ необходимо построить в Хабаровске, чтобы перейти на работу в одну смену, сообщил мэр Сергей Кравчук в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:39
2020-07-24T08:39
михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684854_0:0:788:443_1400x0_80_0_0_2f918c173c0500f17ea4bf4e6582b5ac.jpg
https://ria.ru/20200724/1574832634.html
https://ria.ru/20200722/1574726199.html
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684854_0:0:788:443_1400x0_80_0_0_2f918c173c0500f17ea4bf4e6582b5ac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684854_0:0:788:591_1400x0_80_0_0_9901da7b2395af0dae71cd71dd8853be.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684854_160:0:760:600_1400x0_80_0_0_a651899a891f7bc10204d50f80b16a27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости.
Еще десять школ необходимо построить в Хабаровске
, чтобы перейти на работу в одну смену, сообщил мэр Сергей Кравчук в пятницу.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
в пятницу инспектирует подготовку школ к учебному году. Он приехал в одну из лучших школ города лицей "Звездный" в новом микрорайоне Ореховая сопка, открывшуюся в 2018 году.
"По городу нам нужно еще 10 школ построить, чтобы выполнить поручение президента к 2025 году перевести всех детей на односменное обучение. Если берем стандартное наполнение в 800 мест", - сказал Кравчук Дегтяреву.
Дегтярев осмотрел лицей "Звёздный" и попросил показать ему не образцово- показательную, а обычную школу. "Вы показываете красивый фасад. Есть обычная школа?" - сказал Дегтярев.
Ему предложили посмотреть школу №80, которая построена 25 лет назад. Дегтярев обратил внимание не облупившуюся краску на фасаде. Чиновники ему сообщили, что это не самое плохое состояние школы в крае.
"Типовая (школа) ... Наша задача - эту инфраструктуру поддерживать в хорошем состоянии. Здание добротное, не требующее перестройки, отвечает требованиям СанПиНа. На примере этой школы можно сказать, что Хабаровск в целом от России ни в худшую, ни в лучшую сторону не отличается. Мы сделаем все, чтобы 1 сентября все школы приняли учеников", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что школа в нормальном состоянии.
"Оно (состояние) удовлетворительное. Эта школа абсолютно идентична школе, в которой учатся мои дети в Москве
, и по планировке, и по состоянию. Критичного ничего я здесь не заметил", - сказал он.
Он отметил, что посмотрит и другие школы региона, особенно те, где проходит капремонт.