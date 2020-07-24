Мэр Хабаровска оценил ситуацию со школами

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Еще десять школ необходимо построить в Еще десять школ необходимо построить в Хабаровске , чтобы перейти на работу в одну смену, сообщил мэр Сергей Кравчук в пятницу.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу инспектирует подготовку школ к учебному году. Он приехал в одну из лучших школ города лицей "Звездный" в новом микрорайоне Ореховая сопка, открывшуюся в 2018 году.

"По городу нам нужно еще 10 школ построить, чтобы выполнить поручение президента к 2025 году перевести всех детей на односменное обучение. Если берем стандартное наполнение в 800 мест", - сказал Кравчук Дегтяреву.

Дегтярев осмотрел лицей "Звёздный" и попросил показать ему не образцово- показательную, а обычную школу. "Вы показываете красивый фасад. Есть обычная школа?" - сказал Дегтярев.

Ему предложили посмотреть школу №80, которая построена 25 лет назад. Дегтярев обратил внимание не облупившуюся краску на фасаде. Чиновники ему сообщили, что это не самое плохое состояние школы в крае.

"Типовая (школа) ... Наша задача - эту инфраструктуру поддерживать в хорошем состоянии. Здание добротное, не требующее перестройки, отвечает требованиям СанПиНа. На примере этой школы можно сказать, что Хабаровск в целом от России ни в худшую, ни в лучшую сторону не отличается. Мы сделаем все, чтобы 1 сентября все школы приняли учеников", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что школа в нормальном состоянии.

"Оно (состояние) удовлетворительное. Эта школа абсолютно идентична школе, в которой учатся мои дети в Москве , и по планировке, и по состоянию. Критичного ничего я здесь не заметил", - сказал он.