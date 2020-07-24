https://ria.ru/20200724/1574835738.html
Более 210 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:35
2020-07-24T08:35
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество