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Более 210 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:35
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 210 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

08:35 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 июля состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 211, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 138, на ИВЛ – девять", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки поступили 13 пациентов, 16 выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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