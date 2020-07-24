Эксперты рассказали, как ЦБ влияет на carry trade и курс рубля

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Активное снижение ключевой ставки Активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в последнее время уменьшает приток средств в рублевые финансовые инструменты в рамках carry trade, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Это, среди прочего, оказывает давление на курс рубля, полагают они.

Carry trade - это инвестиционная стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок. В частности, это может быть продажа валюты (долларов, евро, по которым ФРС и ЕЦБ удерживает околонулевые ставки) и покупка на эти средства рублевых финансовых инструментов, которые доходнее. Такие действия инвесторов приводят к росту предложения валюты на российском рынке и соответственно - к укреплению рубля.

Опрошенные РИА Новости аналитики считают, что регулятор в пятницу вновь снизит ключевую ставку, однако они не смогли прийти к единому мнению по шагу снижения: совет директоров выберет либо аккуратные 25 базисных пунктов либо более смелые 50 базисных пунктов. В июне ЦБ на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 100 базисных пунктов - до исторического минимума в 4,5% годовых.

Насколько велик он - carry trade

В настоящее время приток средств в рублевые инструменты по каналу carry trade практически иссяк: инвесторов настораживает предстоящий значительный объем размещения ОФЗ, рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг . В общей сумме за последние два-три месяца объем покупок в рамках carry trade не дотягивает даже до 1 миллиарда долларов, оценил он.

На данный момент активного притока в рублевые активы в рамках carry trade со стороны нерезидентов нет, хотя привлекательность долгосрочных ОФЗ и сохраняются, также полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Можно оценивать глобальный приток средств в РФ в рамках carry trade, используя данные рынка ОФЗ. С начала года было размещено ОФЗ на 1,74 триллиона рублей. Даже если сильно ограничить понятие carry trade спекулятивной возможностью иностранных инвесторов зарабатывать на разнице процентных ставок, объемы таких вложений существенны, считает аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Доля нерезидентов в аукционах ОФЗ в течение последних полутора лет, по данным ЦБ, колебалась от 24,4% до 34,9%. Предположим, что основным мотивом изменения доли нерезидентов (например, под влиянием роста валютных рисков) в ОФЗ является возможность заработать на carry trade. В этом случае объем средств, зашедших в российские бумаги в рамках carry trade в текущем году превышает 100 миллиардов рублей, даже если не учитывать возможности инвесторов-резидентов в рамках этой стратегии", - оценил он.

Общий же объем рынка ОФЗ составляет около 10 триллионов рублей, а доля в них нерезидентов - около 30%, рассуждает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"Считая, что в той или иной степени их вложения обусловлены факторами, учитываемыми при carry trade, можно сказать, что в рамках этих сделок к нам зашло всего около 40 миллиардов долларов (по текущему курсу)", - оценил он.

ЦБ определит судьбу carry trade и рубля

Одним из многих факторов ослабления валюты РФ во второй половине июня - начале июля стало чрезмерно резкое снижение ключевой ставки ЦБ, которое снизило разницу в доходности российских и иностранных долговых бумаг, полагает Миронюк из "Фридом Финанса".

"В этот период рост курса доллара превысил 3 рубля. Существенное снижение объемов carry trade произойдет при определении "дна" снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Весьма вероятно, что снижение объемов привлечения средств в ОФЗ в этом случае в разы превысит 100 миллиардов рублей. В свою очередь это негативно скажется на динамике рубля", - добавил он.

Хотя доходности на развитых долговых рынках находятся около нуля или ниже, они остаются неизменными и вряд ли еще снизятся, поэтому снижение доходности ОФЗ вслед за ожидаемым понижением ключевой ставки ЦБ уменьшает разницу ставок между нашим и внешними рынками, делая госбумаги РФ менее привлекательными с точки зрения соотношения риск/доходность, говорит Бабин из компании "БКС Брокер".

Это оказывает давление на carry trade и может увеличивать чистый отток средств в рамках данных сделок, добавил он.