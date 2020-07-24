https://ria.ru/20200724/1574835493.html
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:33
2020-07-24T09:00
сирия
иран
сша
пентагон
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574831306.html
Василий Иванов
Агрессии американцев нет предела
166
Andrey Igorevich
Там из Пентагона должно быть видно было что самолёт гражданский, зачем людей и пилотов так пугать то было?
112
28
сирия
иран
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером.
Накануне самолет F-15 ВВС США опасно сблизился с бортом Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где расположены американские войска (Дамаск не санкционировал их присутствие в стране).
Пилот пассажирского судна попытался уйти от столкновения, из-за чего несколько человек получили травмы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
2020-07-24T08:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, иран, сша, пентагон, в мире