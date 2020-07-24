Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером.

Накануне самолет F-15 ВВС США опасно сблизился с бортом Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии , где расположены американские войска (Дамаск не санкционировал их присутствие в стране).

Пилот пассажирского судна попытался уйти от столкновения, из-за чего несколько человек получили травмы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.

В Пентагоне заявили, что "профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами". После того как пилот F-15 идентифицировал воздушное судно как пассажирский самолет, истребитель отдалился на безопасное расстояние, заявили в ведомстве.