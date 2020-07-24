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Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:00
сирия
иран
сша
пентагон
в мире
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Агрессии американцев нет предела
166
Там из Пентагона должно быть видно было что самолёт гражданский, зачем людей и пилотов так пугать то было?
112
28
сирия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером. Накануне самолет F-15 ВВС США опасно сблизился с бортом Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где расположены американские войска (Дамаск не санкционировал их присутствие в стране). Пилот пассажирского судна попытался уйти от столкновения, из-за чего несколько человек получили травмы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
2020-07-24T08:33
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60
сирия, иран, сша, пентагон, в мире

Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем

08:33 24.07.2020 (обновлено: 09:00 24.07.2020)
18911
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента с американскими истребителями и иранским пассажирским лайнером.
Накануне самолет F-15 ВВС США опасно сблизился с бортом Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где расположены американские войска (Дамаск не санкционировал их присутствие в стране).
Пилот пассажирского судна попытался уйти от столкновения, из-за чего несколько человек получили травмы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
В Пентагоне заявили, что "профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами". После того как пилот F-15 идентифицировал воздушное судно как пассажирский самолет, истребитель отдалился на безопасное расстояние, заявили в ведомстве.
МИД Ирана сообщил, что власти страны изучают обстоятельства происшествия. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию.
Кадр видео, снятого в салоне иранского пассажирского самолета после перехвата американским истребителем F-15
Вчера, 03:42
Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером
97601151447660
Обсудить 28
СирияИранСШАПентагонВ мире
Популярные комментарии
Агрессии американцев нет предела
24 июля, 08:46
Василий Иванов
137202124
Там из Пентагона должно быть видно было что самолёт гражданский, зачем людей и пилотов так пугать то было?
24 июля, 09:10
Andrey Igorevich
97400110
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