Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 43,46 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% - до 41,13 доллара за баррель.
Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума - 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.
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Рынки также продолжают оценивать перспективы нового пакета поддержки экономики США. "Цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку ожидания того, что Конгрессу удастся предоставить еще один пакет поддержки из-за пандемии, высоки", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).