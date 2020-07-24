Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.

Продают запасы: цены на нефть могут рухнуть из-за китайцев

Продают запасы: цены на нефть могут рухнуть из-за китайцев

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.