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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200724/1574835396.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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цены на нефть, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара за баррель

08:42 24.07.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 43,46 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% - до 41,13 доллара за баррель.
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Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума - 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАЭкономика
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