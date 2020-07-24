https://ria.ru/20200724/1574835231.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 630 человек, у 102 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:14
2020-07-24T08:19
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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