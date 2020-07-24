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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 630 человек, у 102 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:19
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РИА Новости
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353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19

08:14 24.07.2020 (обновлено: 08:19 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 630 человек, у 102 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 630 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 171 человек с подозрением на COVID/102 случаев подтверждено лабораторно, из них: 5/5 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в Facebook.
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Она добавила, что в больницу поступили 68 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписано 70 человек, из них 18 с выздоровлением по COVID.
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