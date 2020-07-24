В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При покупке мороженого При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.

"В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50 процентов от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100 процентов, то называется этот продукт — "десерт замороженный", — отмечают эксперты.

В организации напомнили, что основу мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Cогласно техрегламенту, молока должно быть более 40 процентов, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров.

Содержание жира в мороженом всегда указывается в процентах, от этого зависит название продукта: в молочном мороженом содержится не более 7,5 процента жира, в сливочном — от восьми до 11,5 процента, в пломбире — от 12 до 20 процентов. "Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров", — отмечает Роскачество.

Мороженое должно быть равномерного цвета, но чем выше процент жирности, тем оно желтее. Если цвет неоднородный, это может значить, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Качественная глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой, а белый налет, крупинки, точки говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.

"Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно", — обращает внимание Роскачество.

Если же само мороженое покрыто кристалликами льда, крошится, а упаковка мятая – его качество тоже оставляет желать лучшего.