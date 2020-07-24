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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое
При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:09
роскачество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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роскачество, общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

08:28 24.07.2020 (обновлено: 09:09 24.07.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мороженое в рожке. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.

"В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50 процентов от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100 процентов, то называется этот продукт — "десерт замороженный", — отмечают эксперты.

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В организации напомнили, что основу мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Cогласно техрегламенту, молока должно быть более 40 процентов, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров.
Содержание жира в мороженом всегда указывается в процентах, от этого зависит название продукта: в молочном мороженом содержится не более 7,5 процента жира, в сливочном — от восьми до 11,5 процента, в пломбире — от 12 до 20 процентов. "Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров", — отмечает Роскачество.
Мороженое должно быть равномерного цвета, но чем выше процент жирности, тем оно желтее. Если цвет неоднородный, это может значить, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Качественная глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой, а белый налет, крупинки, точки говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.
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"Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно", — обращает внимание Роскачество.

Если же само мороженое покрыто кристалликами льда, крошится, а упаковка мятая – его качество тоже оставляет желать лучшего.
Что касается стабилизаторов, то, как отмечают эксперты, они выполняют важные функции: повышают устойчивость к таянию и способность сохранять форму. Но действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет: проверить мороженое на наличие фитостеринов можно только в специальной лаборатории.
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РоскачествоОбщество
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