На ВДНХ пройдет третий сезон проекта "Музыка на крыше"

"Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", - приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

Сообщается, что концертную площадку разместят на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Откроет третий сезон проекта "Музыка на крыше" выступление группы Sirotkin. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта.

Для гостей прозвучат композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. Отмечается, что для безопасности зрителей в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку (150 из 300 возможных). Таким образом, они смогут расположиться на расстоянии друг от друга. На лестнице павильона, которая ведет на крышу, необходимо надевать маски и перчатки.