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На ВДНХ пройдет третий сезон проекта "Музыка на крыше"
Третий сезон проекта "Музыка на крыше" пройдет на ВДНХ с 2 августа до 13 сентября, концерты будут проходить два раза в неделю, сообщила заммэра Москвы Наталья... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:09
культура
наталья сергунина
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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наталья сергунина, москва, общество

На ВДНХ пройдет третий сезон проекта "Музыка на крыше"

08:08 24.07.2020 (обновлено: 08:09 24.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Третий сезон проекта "Музыка на крыше" пройдет на ВДНХ с 2 августа до 13 сентября, концерты будут проходить два раза в неделю, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", - приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.
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Сообщается, что концертную площадку разместят на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Откроет третий сезон проекта "Музыка на крыше" выступление группы Sirotkin. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта.
Для гостей прозвучат композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. Отмечается, что для безопасности зрителей в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку (150 из 300 возможных). Таким образом, они смогут расположиться на расстоянии друг от друга. На лестнице павильона, которая ведет на крышу, необходимо надевать маски и перчатки.
"Во время непогоды отменять концерты не станут. В случае дождя или усиления ветра артистов и гостей попросят переместиться в просторный зал павильона "Рабочий и колхозница" на первом этаже", - добавляется в сообщении.
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