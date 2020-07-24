В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков жилого района подконтрольного республике поселка Фрунзе, в результате чего был повреждены жилые дома.
"За 23 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики выпустили по поселку 70 снарядов и мин.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения