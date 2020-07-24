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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:00
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:154:3056:1872_1400x0_80_0_0_07eaf5b0217950e9ab54a069eb9d96f4.jpg
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

07:59 24.07.2020 (обновлено: 08:00 24.07.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков жилого района подконтрольного республике поселка Фрунзе, в результате чего был повреждены жилые дома.
"За 23 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики выпустили по поселку 70 снарядов и мин.
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