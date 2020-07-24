https://ria.ru/20200724/1574834721.html
Россия передала Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19
Киргизия получила от России реагенты на 50 тысяч исследований на коронавирус, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:56
2020-07-24T08:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Киргизия
получила от России реагенты на 50 тысяч исследований на коронавирус, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.
Сообщается, что накануне вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова встретилась с заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
профессором Натальей Пшеничной и группой российских врачей, прибывших в республику, под руководством заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова.
"Российская делегация передала министерству здравоохранения Кыргызской Республики ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований", - заявил представитель кабмина.
По его словам, прибывшая в четверг в Киргизию группа российских медиков, в составе которой реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, отоларингологи, посетит регионы и примет непосредственное участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией, проведет вебинары для врачей со всех регионов.
"Поддержка российской стороны является свидетельством поистине дружественных и братских отношений между народами двух стран", - цитирует Исмаилову пресс-служба кабмина. Как добавили в пресс-службе, она выразила благодарность российским врачам, министерству здравоохранения и посольству РФ за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 31247. Умерли 1211 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.