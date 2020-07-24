Россия передала Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Киргизия получила от России реагенты на 50 тысяч исследований на коронавирус, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.

Сообщается, что накануне вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова встретилась с заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессором Натальей Пшеничной и группой российских врачей, прибывших в республику, под руководством заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова.

"Российская делегация передала министерству здравоохранения Кыргызской Республики ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований", - заявил представитель кабмина.

По его словам, прибывшая в четверг в Киргизию группа российских медиков, в составе которой реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, отоларингологи, посетит регионы и примет непосредственное участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией, проведет вебинары для врачей со всех регионов.

"Поддержка российской стороны является свидетельством поистине дружественных и братских отношений между народами двух стран", - цитирует Исмаилову пресс-служба кабмина. Как добавили в пресс-службе, она выразила благодарность российским врачам, министерству здравоохранения и посольству РФ за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 31247. Умерли 1211 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.