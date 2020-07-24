Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574834721.html
Россия передала Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19
Киргизия получила от России реагенты на 50 тысяч исследований на коронавирус, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e7ff38b53791415dae8e9eeee9552da0.jpg
https://ria.ru/20200723/1574759868.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e7ff38b53791415dae8e9eeee9552da0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_f4f540401d0d1dc09f77743e0bf6b3e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_484:0:2532:2048_1400x0_80_0_0_765d27eb091aa742ee56df3bbf8e86d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество

Россия передала Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19

07:56 24.07.2020 (обновлено: 08:03 24.07.2020)
209
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Киргизия получила от России реагенты на 50 тысяч исследований на коронавирус, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.
Сообщается, что накануне вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова встретилась с заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессором Натальей Пшеничной и группой российских врачей, прибывших в республику, под руководством заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова.
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
23 июля, 07:45Распространение нового коронавируса
Прибывшие в Киргизию российские медики будут работать в "красной" зоне
"Российская делегация передала министерству здравоохранения Кыргызской Республики ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований", - заявил представитель кабмина.
По его словам, прибывшая в четверг в Киргизию группа российских медиков, в составе которой реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, отоларингологи, посетит регионы и примет непосредственное участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией, проведет вебинары для врачей со всех регионов.
"Поддержка российской стороны является свидетельством поистине дружественных и братских отношений между народами двух стран", - цитирует Исмаилову пресс-служба кабмина. Как добавили в пресс-службе, она выразила благодарность российским врачам, министерству здравоохранения и посольству РФ за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 31247. Умерли 1211 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
500000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияОбщество
Рекомендуем
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
В Ереване заявили, что Баку четыре раза нарушил режим перемирия
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Черная икра
В Хабаровске у мужчины нашли более 300 контейнеров с черной икрой
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев рассказал о пятитысячной купюре на своем холодильнике
Машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 68 новых случаев COVID-19
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 921 новый случай COVID-19
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
На ВДНХ пройдет третий сезон проекта "Музыка на крыше"
Вид на Кито. Эквадор
В Эквадоре экс-президента обвиняют в контрабанде культурного наследия
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
В МИД КНР прокомментировали закрытие генконсульства США в Чэнду
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19
Тушение лесных пожаров
Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
В Якутии продлили режим ограничительных мер из-за коронавируса
Медицинский работник в защитном костюме
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с COVID-19
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния