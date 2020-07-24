В Хабаровске у мужчины нашли более 300 контейнеров с черной икрой

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хабаровска, после того как у него дома обнаружили свыше 300 контейнеров с черной икрой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в доме у мужчины было обнаружено свыше 300 пол-литровых контейнеров с черной икрой. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 30 миллионов рублей.
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Как пояснил задержанный, икру он нашел в районе дамбы реки Кукля около села Константиновка и хранил с целью дальнейшей реализации. В настоящее время икра, морозильник, пять сотовых телефонов, а также катер с подвесным лодочным мотором изъяты.
"Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк журналистам.