В Хабаровске у мужчины нашли более 300 контейнеров с черной икрой

По ее словам, в доме у мужчины было обнаружено свыше 300 пол-литровых контейнеров с черной икрой. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 30 миллионов рублей.

Как пояснил задержанный, икру он нашел в районе дамбы реки Кукля около села Константиновка и хранил с целью дальнейшей реализации. В настоящее время икра, морозильник, пять сотовых телефонов, а также катер с подвесным лодочным мотором изъяты.