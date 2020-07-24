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В Эквадоре экс-президента обвиняют в контрабанде культурного наследия
Генеральная прокуратура Эквадора готовится предъявить обвинения в контрабанде объектов культурного наследия против экс-президента страны Абдалы Букарама и его... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:49
эквадор
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эквадор, в мире

В Эквадоре экс-президента обвиняют в контрабанде культурного наследия

07:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
КИТО, 24 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора готовится предъявить обвинения в контрабанде объектов культурного наследия против экс-президента страны Абдалы Букарама и его сына Хакобо.
"Прокуратура просит назначить дату для слушаний, чтобы сформулировать против Абдалы Букарама и Хакобо Букарама обвинения в предполагаемых правонарушениях, которые состоят в незаконной транспортировке, контрабанде и перепродаже объектов культурного наследия, связанных с предметами, обнаруженными в его доме 3 июня", - говорится в заявлении.
В начале июня Абдала Букарам был задержан полицией за незаконное владение оружием во время обыска по делу о коррупции при закупке медикаментов. Помимо огнестрельного оружия, большого количества медицинских масок и тестов на CОVID-19 правоохранители нашли в его доме ряд археологических артефактов.
Букарам был смещен с поста парламентом после полугода правления в 1996-97 годах, после чего около 20 лет находился в изгнании в Панаме.
Рюкзак с деньгами, архивное фото
2 декабря 2015, 04:07
Экс-президент Гвинеи на суде в США признал вину в контрабанде наличныхв июне 2013 года генерал Секуба Конате прилетел из Эфиопии в Вашингтон, нелегально ввезя в США более 64 тысяч долларов, которые находились в его багаже.
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