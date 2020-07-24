Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами

Как ранее отмечали в ведомстве, лето 2020 года войдет в пятерку лет с самым высоким числом возгораний и сложностью тушения.

"Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ – от 90 до почти 480 миллионов рублей – получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, всего в субъекты РФ будет направлено 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Больше всего средств получит Якутия.

"Для успешной борьбы с лесными пожарами важнейшее значение имеет раннее выявление очагов пожаров и максимально оперативное тушение – буквально в первые сутки. Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Виктории Абрамченко