Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Якутия, Красноярский край, Бурятия, Забайкалье и Хабаровский край получат больше всего средств из резервного фонда РФ на борьбу с лесными пожарами, сообщает Рослесхоз.
Как ранее отмечали в ведомстве, лето 2020 года войдет в пятерку лет с самым высоким числом возгораний и сложностью тушения.
"Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ – от 90 до почти 480 миллионов рублей – получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, всего в субъекты РФ будет направлено 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Больше всего средств получит Якутия.
"Для успешной борьбы с лесными пожарами важнейшее значение имеет раннее выявление очагов пожаров и максимально оперативное тушение – буквально в первые сутки. Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Виктории Абрамченко.
Рослесхоз уточняет, что выделенные деньги пойдут на мониторинг возгораний в лесах с помощью авиапатрулирования – 1,18 миллиарда рублей, а также на мероприятия по тушению лесных пожаров – 1,42 миллиарда рублей. Средства на авиапатрулирование позволят увеличить налет почти на 15 тысяч летных часов.