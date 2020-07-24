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Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами
Якутия, Красноярский край, Бурятия, Забайкалье и Хабаровский край получат больше всего средств из резервного фонда РФ на борьбу с лесными пожарами, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:49
республика саха (якутия)
виктория абрамченко
республика бурятия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
красноярский край
забайкальский край
хабаровский край
общество
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республика саха (якутия)
республика бурятия
красноярский край
забайкальский край
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
республика саха (якутия), виктория абрамченко, республика бурятия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), красноярский край, забайкальский край, хабаровский край, общество

Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами

07:49 24.07.2020
207
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Якутия, Красноярский край, Бурятия, Забайкалье и Хабаровский край получат больше всего средств из резервного фонда РФ на борьбу с лесными пожарами, сообщает Рослесхоз.
Как ранее отмечали в ведомстве, лето 2020 года войдет в пятерку лет с самым высоким числом возгораний и сложностью тушения.
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"Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ – от 90 до почти 480 миллионов рублей – получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, всего в субъекты РФ будет направлено 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Больше всего средств получит Якутия.
"Для успешной борьбы с лесными пожарами важнейшее значение имеет раннее выявление очагов пожаров и максимально оперативное тушение – буквально в первые сутки. Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Виктории Абрамченко.
Рослесхоз уточняет, что выделенные деньги пойдут на мониторинг возгораний в лесах с помощью авиапатрулирования – 1,18 миллиарда рублей, а также на мероприятия по тушению лесных пожаров – 1,42 миллиарда рублей. Средства на авиапатрулирование позволят увеличить налет почти на 15 тысяч летных часов.
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Республика Саха (Якутия)Виктория АбрамченкоРеспублика БурятияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Красноярский крайЗабайкальский крайХабаровский крайОбщество
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