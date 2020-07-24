Жительница ЯНАО отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа лишилась 1,7 миллиона рублей, поверив обещаниям мошенников, что она сможет стать богатой и успешной благодаря брокерским сделкам, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Ведомство уточняет, что в полицию Салехарда обратилась 35-летняя женщина с заявлением, согласно которому неизвестные злоупотребили ее доверием и завладели крупной суммой ее денег.

"В ходе предварительной поверки полицейскими установлено, что в начале июня на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился представителем брокерской компании и стал рассказывать о том, как он стал богатым и успешным, после чего предложил женщине последовать его примеру и принимать участие в брокерских сделках", - пояснили в УМВД.

Мужчина обещал женщине помочь во всем разобраться и помогать в совершении сделок на валютном рынке, а за свои услуги он попросил 10% от ее прибыли. Условия женщину устроили, и она подписала контракт на 30 дней, пополнив счет на 15 тысяч рублей, а также по рекомендации "брокеров" установила программу, с помощью которой злоумышленники имели удаленный доступ к ее компьютеру, отметили в ведомстве.

Когда срок контракта истек, женщина увидела, что она ушла в минус, однако неизвестные убедили потерпевшую пополнить указанные ими счета, зарегистрированные на физических лиц, и продолжать совершать сделки, при этом у них постоянно был доступ к ее аккаунту.

"С момента регистрации на сайте брокерской компании потерпевшая перевела на счет мошенников 1,75 миллиона рублей. В настоящее время доступ к своему аккаунту и потраченным денежным средствам потерпевшая не имеет", - подчеркнули в УМВД.