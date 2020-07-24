Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574834334.html
Жительница ЯНАО отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа лишилась 1,7 миллиона рублей, поверив обещаниям мошенников, что она сможет стать богатой и успешной благодаря... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:41
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://ria.ru/20200723/1574790025.html
салехард
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_5262d0a5aa518f2bb11cd88bd4244a43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, происшествия

Жительница ЯНАО отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам

07:41 24.07.2020
91
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа лишилась 1,7 миллиона рублей, поверив обещаниям мошенников, что она сможет стать богатой и успешной благодаря брокерским сделкам, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию Салехарда обратилась 35-летняя женщина с заявлением, согласно которому неизвестные злоупотребили ее доверием и завладели крупной суммой ее денег.
"В ходе предварительной поверки полицейскими установлено, что в начале июня на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился представителем брокерской компании и стал рассказывать о том, как он стал богатым и успешным, после чего предложил женщине последовать его примеру и принимать участие в брокерских сделках", - пояснили в УМВД.
Мужчина обещал женщине помочь во всем разобраться и помогать в совершении сделок на валютном рынке, а за свои услуги он попросил 10% от ее прибыли. Условия женщину устроили, и она подписала контракт на 30 дней, пополнив счет на 15 тысяч рублей, а также по рекомендации "брокеров" установила программу, с помощью которой злоумышленники имели удаленный доступ к ее компьютеру, отметили в ведомстве.
Когда срок контракта истек, женщина увидела, что она ушла в минус, однако неизвестные убедили потерпевшую пополнить указанные ими счета, зарегистрированные на физических лиц, и продолжать совершать сделки, при этом у них постоянно был доступ к ее аккаунту.
"С момента регистрации на сайте брокерской компании потерпевшая перевела на счет мошенников 1,75 миллиона рублей. В настоящее время доступ к своему аккаунту и потраченным денежным средствам потерпевшая не имеет", - подчеркнули в УМВД.
В ведомстве добавили, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
23 июля, 14:16
В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах
001000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардПроисшествия
Рекомендуем
Черная икра
В Хабаровске у мужчины нашли более 300 контейнеров с черной икрой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи
Сотрудник полиции
В Башкирии нашли тело девочки, утонувшей в реке
Сотрудник полиции
В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из игрушечного пистолета
Акушер-гинеколог роддома №3 Лилия Панаиоти, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Что не так в деле о торговле младенцами
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Самолет Ан-2
В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке
Полиция
В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком
Сотрудник полиции
В Хабаровске аэропорт "заминировали" второй раз за неделю
Статуя Фемиды в суде
Москвичку будут судить за попытку купить младенца за 75 тысяч рублей
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния