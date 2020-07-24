В Кузбассе выявили 68 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 68 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 68 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 106 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1800 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 11 - в Междуреченске, девять -в Кемерово, по пять-в Анжеро-Судженске и Прокопьевске, по три - в Киселевске и Яйском районе, по два - в Белово, Березовском, Кемеровском и Промышленновском районах, по одному - в Мысках, Осинниках, Юрге, Тяжинском районе. "Массовых заболеваний нет", - уточнила собеседница агентства.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 3118 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался, 1800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5329 человек, сняты с наблюдения 80414 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.