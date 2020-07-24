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В Кузбассе выявили 68 новых случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 68 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
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новокузнецк
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, юрга, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе выявили 68 новых случаев COVID-19

07:37 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 68 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 68 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 106 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1800 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 11 - в Междуреченске, девять -в Кемерово, по пять-в Анжеро-Судженске и Прокопьевске, по три - в Киселевске и Яйском районе, по два - в Белово, Березовском, Кемеровском и Промышленновском районах, по одному - в Мысках, Осинниках, Юрге, Тяжинском районе. "Массовых заболеваний нет", - уточнила собеседница агентства.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 3118 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался, 1800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5329 человек, сняты с наблюдения 80414 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскЮргаНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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