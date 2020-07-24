В Кузбассе выявили 68 новых случаев COVID-19

По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 3118 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался, 1800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5329 человек, сняты с наблюдения 80414 человек.