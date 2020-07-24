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Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:54
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, в мире

Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19

07:36 24.07.2020 (обновлено: 07:54 24.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении "уничтожить 15% жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube.

"Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — заявил Гейтс в интервью телеканалу CNN.

Он напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. "Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — добавил Гейтс.
В начале июня Гейтс заявлял, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
5 июня, 03:27
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
204650833
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсВ мире
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