Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19

Он напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. "Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — добавил Гейтс.