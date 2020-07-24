Более семи тысяч москвичей сдали тест на возможность стать донором крови

"Москвичи активно пользуются новым сервисом. Так, за месяц более семи тысяч горожан прошли онлайн-тест на возможность стать донором. В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой, — ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.