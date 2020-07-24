Более семи тысяч москвичей сдали тест на возможность стать донором крови

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Онлайн-тест для горожан, которые хотят стать донорами крови, за месяц прошли более семи тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москвичи активно пользуются новым сервисом. Так, за месяц более семи тысяч горожан прошли онлайн-тест на возможность стать донором. В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой, — ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.
Сообщается, что сдать кровь можно в двух подразделениях Центра крови имени О.К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медорганизациях. В целях профилактики распространения коронавируса во всех больничных помещениях регулярно проводятся дезинфекция и санитарная обработка поверхностей, для процедур используются одноразовые материалы. Также врачи настоятельно рекомендуют донорам записываться на сдачу крови заранее, чтобы избежать большого скопления людей.
Так, перед сдачей крови и ее компонентов врач проводит обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Обязательное условие: донор должен быть старше 18 лет, а его вес — больше 50 килограммов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.