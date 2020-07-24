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В МИД КНР прокомментировали закрытие генконсульства США в Чэнду
Требования КНР о закрытии генконсульства США в Чэнду являются законным и необходимым ответом, ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:33
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353
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морган ортагус, мид кнр, китай, хьюстон, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД КНР прокомментировали закрытие генконсульства США в Чэнду

07:33 24.07.2020
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© AP Photo / Vincent ThianФлаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
© AP Photo / Vincent Thian
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Требования КНР о закрытии генконсульства США в Чэнду являются законным и необходимым ответом, ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
"Указанные меры китайской стороны (требование закрыть генконсульство США в Чэнду - ред.) являются законным и необходимым ответом на необоснованные действия США, они соответствуют международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практике", - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что Китай не хотел бы видеть такую ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, которая возникла в настоящий момент, "ответственность полностью лежит на США".
"Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений", - добавили в китайском МИД.
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