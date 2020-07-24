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В Киргизии выявили 921 новый случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 921 за сутки, умерли 42 человека, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:31
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 921 новый случай COVID-19

07:31 24.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 921 за сутки, умерли 42 человека, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 24 июля 2020 года по республике зарегистрирован 921 новый случай СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 273 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека. Выздоровели 1247 человек.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 53 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2580 работников медицинской сферы.
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Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 31 247. Умерли 1211 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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