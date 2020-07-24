В Якутии продлили режим ограничительных мер из-за коронавируса

"…коэффициент распространения составляет 0,8%, а ранее был в районе 1%. Для того чтобы войти в третий этап снятия ограничений, нужен коэффициент 0,5%. Поэтому нужно больше работать над улучшением эпидситуации. Сегодня подписан указ о продлении ограничительных мер до 31 июля включительно", - заявил Николаев.