https://ria.ru/20200724/1574833844.html
В Якутии продлили режим ограничительных мер из-за коронавируса
Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии до 31 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:31
2020-07-24T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
общество
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество
ЯКУТСК, 24 июл – РИА Новости.
Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии до 31 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев
на ежедневном брифинге оперативного штаба.
"…коэффициент распространения составляет 0,8%, а ранее был в районе 1%. Для того чтобы войти в третий этап снятия ограничений, нужен коэффициент 0,5%. Поэтому нужно больше работать над улучшением эпидситуации. Сегодня подписан указ о продлении ограничительных мер до 31 июля включительно", - заявил Николаев.
По его словам, общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 5 424 человек. За сутки прибавилось 49 инфицированных COVID-19, из них 39 – в Якутске
.
Власти республики контролируют выезды детей в районы, на учет поставлено 12 006 детей. Случаев заражения детей коронавирусом в районах стало меньше.
Эпидемиологическая ситуация Якутске стала меняться в лучшую сторону, однако возникли риски в промышленных районах республики – Мирнинском и Нерюнгринском.
Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля. Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений, вместе с тем, сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания.
Исходя из ситуации с коронавирусом, власти планировали с 15 июля объявить о третьем этапе ослабления ограничений. Позже указом главы республики режим ограничительных мер продлен по 24 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.