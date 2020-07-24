Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи

ОМСК, 24 июл — РИА Новости. В лесу в В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых главой семейства в Калачинске более года назад, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета

По данным ведомства, в конце мая 2019 года 50-летний житель Калачинска убил жену и 15-летнюю дочь. В живых остался восьмилетний сын — в тот момент он смотрел мультфильмы.

В квартире нашли следы крови, но тел не было. Тогда следователи предположили, что глава семейства загрузил их в автомобиль и увез, но где он их спрятал, установить не удалось.

Мужчину объявили в розыск. Спустя месяц нашли его машину, а в ней — замытые следы крови. Еще через несколько дней в сарае на окраине Калачинска нашли тело главы семьи, который покончил с собой.

Поиски тел матери и дочери продолжались год, и в результате следователи, полицейские и волонтеры обнаружили их в лесу в полутора километрах от того места, где раньше нашли машину. Тела были завернуты в одеяло и закопаны.

"Сначала нашли череп, потом примерно в ста метрах от него — тела. Геномная экспертиза предварительно подтвердила, что это Меркушины (фамилия убитых. — Прим. ред.), останки направлены на судебную медицинскую экспертизу, расследование продолжается", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Лариса Болдинова.