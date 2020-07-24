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Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых главой семейства в Калачинске более года назад, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:06
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
горьковский район
происшествия
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омская область
горьковский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), омская область, горьковский район, происшествия

Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи

07:18 24.07.2020 (обновлено: 16:06 24.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 24 июл — РИА Новости. В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых главой семейства в Калачинске более года назад, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, в конце мая 2019 года 50-летний житель Калачинска убил жену и 15-летнюю дочь. В живых остался восьмилетний сын — в тот момент он смотрел мультфильмы.
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В квартире нашли следы крови, но тел не было. Тогда следователи предположили, что глава семейства загрузил их в автомобиль и увез, но где он их спрятал, установить не удалось.
Мужчину объявили в розыск. Спустя месяц нашли его машину, а в ней — замытые следы крови. Еще через несколько дней в сарае на окраине Калачинска нашли тело главы семьи, который покончил с собой.
Поиски тел матери и дочери продолжались год, и в результате следователи, полицейские и волонтеры обнаружили их в лесу в полутора километрах от того места, где раньше нашли машину. Тела были завернуты в одеяло и закопаны.
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"Сначала нашли череп, потом примерно в ста метрах от него — тела. Геномная экспертиза предварительно подтвердила, что это Меркушины (фамилия убитых. — Прим. ред.), останки направлены на судебную медицинскую экспертизу, расследование продолжается", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Лариса Болдинова.
Мотивом убийства следствие считает ревность. Глава семьи ревновал супругу, контролировал все ее передвижения, пресекал всякое общение. Женщина тайком от мужа ходила на фитнес. В мае 2019 года она решила развестись с мужем, что, вероятно, и стало причиной конфликта, свидетелем которого оказалась дочь.
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьГорьковский районПроисшествия
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