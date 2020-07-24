МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена Общественной палаты, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению Хамзаева, на эти цели необходимо взимать 30 процентов с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.
Общественник отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от продаж алкоголя и табака, однако иметь дело со всей социальной нагрузкой, связанной с соответствующими злоупотреблениями, приходится государству.
"Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30 процентов, который компании — предприятия розничной торговли и общепита — будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов", — говорится в обращении.
Однако, добавил Хамзаев, компании не должны закладывать долю от отчислений в конечную стоимость этих товаров. Таким образом, считает автор письма, цена на эти продукты при использовании механизмов регулирования вырастет не более чем на десять процентов.