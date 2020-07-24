В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

"Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30 процентов, который компании — предприятия розничной торговли и общепита — будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов", — говорится в обращении.