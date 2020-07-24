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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена Общественной палаты, главы РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:00
россия
трезвая россия
султан хамзаев
михаил мишустин
общественная палата рф
алкоголь
общество
экономика
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Это как человек не умеющий водить авто предлагал бы поправки к ПДД. Чем дороже спиртное в магазинах, тем алкоголик будет больше искать выход на дешевое спиртное, а когда найдет, например освоит самогоноварение, то получит его в неограниченом количестве за сущие копейки, со всеми вытекающими из этого утренними рюмочками и тд.
90
Не надо было приватизировать табачные и ликеро-водочные фабрики, и в место того что бы в очередной раз обдирать народ подумали бы о национализации данных производств!
83
61
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, трезвая россия, султан хамзаев, михаил мишустин, общественная палата рф, алкоголь, общество, экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

07:18 24.07.2020 (обновлено: 16:00 24.07.2020)
14952
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена Общественной палаты, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению Хамзаева, на эти цели необходимо взимать 30 процентов с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.
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Общественник отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от продаж алкоголя и табака, однако иметь дело со всей социальной нагрузкой, связанной с соответствующими злоупотреблениями, приходится государству.

"Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30 процентов, который компании — предприятия розничной торговли и общепита — будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов", — говорится в обращении.

Однако, добавил Хамзаев, компании не должны закладывать долю от отчислений в конечную стоимость этих товаров. Таким образом, считает автор письма, цена на эти продукты при использовании механизмов регулирования вырастет не более чем на десять процентов.
89163549367
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РоссияТрезвая РоссияСултан ХамзаевМихаил МишустинОбщественная палата РФАлкогольОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Это как человек не умеющий водить авто предлагал бы поправки к ПДД. Чем дороже спиртное в магазинах, тем алкоголик будет больше искать выход на дешевое спиртное, а когда найдет, например освоит самогоноварение, то получит его в неограниченом количестве за сущие копейки, со всеми вытекающими из этого утренними рюмочками и тд.
24 июля, 08:07
vvadim365
7830009
Не надо было приватизировать табачные и ликеро-водочные фабрики, и в место того что бы в очередной раз обдирать народ подумали бы о национализации данных производств!
24 июля, 07:56
MSMaksim S
7600016
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