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Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Китай потребовал закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия Вашингтона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:12
морган ортагус
сычуань
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китай
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чэнду
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Закройте в Китае все заводы ЕС и США и закройте Китаю рынок мировой. Вон пусть у России нефть и лес меняют на своё фуфло дешёвое
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дилетантский взгляд на проблему..видно, что вы ни чего не понимаете в мировой экономике и политике. Вам бы Павлуша за парту..
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сычуань
китай
сша
чэнду
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, сша, чэнду, в мире

Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

07:02 24.07.2020 (обновлено: 10:12 24.07.2020)
26303
© AFP 2020 / Goh Chai HinПолицейский у консульства США в Чэнду
Полицейский у консульства США в Чэнду
© AFP 2020 / Goh Chai Hin
ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Китай потребовал закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
В среду Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".
Сегодня МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".
Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.
"Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений", — добавили в ведомстве.
Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
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Морган ОртагусСычуаньМИД КНРКитайСШАЧэндуВ мире
Популярные комментарии
Закройте в Китае все заводы ЕС и США и закройте Китаю рынок мировой. Вон пусть у России нефть и лес меняют на своё фуфло дешёвое
24 июля, 07:13
Павлуша Кукакин
13141313347
дилетантский взгляд на проблему..видно, что вы ни чего не понимаете в мировой экономике и политике. Вам бы Павлуша за парту..
24 июля, 07:16
ИДИрина Дектярева
354230003
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