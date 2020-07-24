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Новое оружие России
https://ria.ru/20200724/1574833329.html
В Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700
Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин" заложат в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:57
новое оружие россии
средне-невский судостроительный завод
безопасность
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
средне-невский судостроительный завод, безопасность

В Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700

06:57 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтеклопластиковый тральщик проекта 12700
Стеклопластиковый тральщик проекта 12700
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Стеклопластиковый тральщик проекта 12700. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин" заложат в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Торжественная церемония закладки очередного "Александрита" состоится 24 июля 2020 года. Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина - советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота", - сообщает СНСЗ.
"Лев Чернавин" станет восьмым кораблём в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судозаводе.
Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года завод передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 - тральщик "Иван Антонов". Третий корабль проекта "Владимир Емельянов" в конце декабря 2019 года вошел в состав ВМФ РФ. Четвертый корабль "Яков Беляев" спущен на воду в январе 2020 года. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса проекта 12700 – корабли "Георгий Курбатов", "Петр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов".
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Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
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