В Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин" заложат в пятницу на Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин" заложат в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Торжественная церемония закладки очередного "Александрита" состоится 24 июля 2020 года. Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина - советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота", - сообщает СНСЗ.

"Лев Чернавин" станет восьмым кораблём в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судозаводе.

Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года завод передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 - тральщик "Иван Антонов". Третий корабль проекта "Владимир Емельянов" в конце декабря 2019 года вошел в состав ВМФ РФ. Четвертый корабль "Яков Беляев" спущен на воду в январе 2020 года. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса проекта 12700 – корабли "Георгий Курбатов", "Петр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов".

Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.