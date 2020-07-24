Дегтярев против запрета автомобилей с "правым рулем"

ХАБАРОВСК, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что он против запрета автомобилей с "правым рулем".
"По праворульным автомобилям у меня однозначное мнение: запрещать их нельзя, и мы не будем этого делать... Я надеюсь, что федеральные власти подход к этому "снаряду" осуществлять не будут. Но по крайне мере это можно было теоретически делать, когда по цене леворульные конкурировали бы с праворульными… Тогда можно запрещать. Пока этого нет, это неприемлемо", - сказал Дегтярев на видео, опубликованном в его Instagram.
Он отметил, что передвигается на том же автомобиле, на котором ездил экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал - Lexus. "Комфортная машина, менять мы ее не будем. По протоколу за нами следует дополнительный автомобиль", - добавил Дегтярев.