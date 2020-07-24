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Дегтярев против запрета автомобилей с "правым рулем"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что он против запрета автомобилей с "правым рулем". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:55
михаил дегтярев
хабаровский край
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев против запрета автомобилей с "правым рулем"

06:55 24.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что он против запрета автомобилей с "правым рулем".

"По праворульным автомобилям у меня однозначное мнение: запрещать их нельзя, и мы не будем этого делать... Я надеюсь, что федеральные власти подход к этому "снаряду" осуществлять не будут. Но по крайне мере это можно было теоретически делать, когда по цене леворульные конкурировали бы с праворульными… Тогда можно запрещать. Пока этого нет, это неприемлемо", - сказал Дегтярев на видео, опубликованном в его Instagram.

Он отметил, что передвигается на том же автомобиле, на котором ездил экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал - Lexus. "Комфортная машина, менять мы ее не будем. По протоколу за нами следует дополнительный автомобиль", - добавил Дегтярев.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
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