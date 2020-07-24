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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574833236.html
В Республике Алтай число случаев СОVID-19 превысило 1,4 тысячи человек
Двадцать три новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, количество заражений составило 1419, сообщают в оперштабе. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:51
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, кош-агачский район, усть-канский район, общество

В Республике Алтай число случаев СОVID-19 превысило 1,4 тысячи человек

06:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Двадцать три новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, количество заражений составило 1419, сообщают в оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Усть-Канского района, в том числе у четырёх детей; у четырёх жителей Майминского района; у трёх жителей города Горно-Алтайска и у жительницы Шебалинского района", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1419 случаев заболевания. За сутки выздоровели 49 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского, Усть-Канского и Чемальского районов.
"По данным на утро 24 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 928 человек", - уточняют в оперштабе.
Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследован 51 081 человек. В четверг, 23 июля, исследовано 725 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 551 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайКош-Агачский районУсть-Канский районОбщество
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