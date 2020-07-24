В Республике Алтай число случаев СОVID-19 превысило 1,4 тысячи человек

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Двадцать три новых случая коронавируса выявили в Двадцать три новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, количество заражений составило 1419, сообщают в оперштабе.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1419 случаев заболевания. За сутки выздоровели 49 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского, Усть-Канского и Чемальского районов.

"По данным на утро 24 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 928 человек", - уточняют в оперштабе.

Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19: три от COVID-19, три от иных причин.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследован 51 081 человек. В четверг, 23 июля, исследовано 725 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 551 человек.