В Германии выявили 815 новых случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 569 новых случаях заболевания COVID-19 и шести летальных исходах.

В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 183, скончались 9 111 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,4 тысяч человек.