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В Германии выявили 815 новых случаев COVID-19
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 815 за сутки, 10 человек скончались, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 815 новых случаев COVID-19

06:48 24.07.2020
1368
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 815 за сутки, 10 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 569 новых случаях заболевания COVID-19 и шести летальных исходах.
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Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 183, скончались 9 111 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,4 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 112), Северном Рейне-Вестфалии (46 956) и Баден-Вюртемберге (36 731). В Берлине зарегистрированы 8894 случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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