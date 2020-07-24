https://ria.ru/20200724/1574833121.html
В Омской области у половины людей с выявленным COVID-19 нет симптомов
Доля бессимптомных случаев коронавируса от общего числа заболевших в Омской области составляет 46%, сообщил журналистам руководитель регионального управления... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:49
2020-07-24T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омская область
общество
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омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омская область, общество
ОМСК, 24 июл – РИА Новости.
Доля бессимптомных случаев коронавируса от общего числа заболевших в Омской области
составляет 46%, сообщил журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Александр Крига.
По данным правительства Омской области, с начала пандемии в регионе зафиксировано 5854 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших достигло 3455 человек, на домашнем карантине остаются 1 672 человека, умерли после заражения коронавирусом 58 пациентов.
"По формам заболеваемости у нас манифестных форм регистрируется 45% внебольничных пневмоний, 46% - бессимптомные формы, и то что остаётся – это ОРВИ, более лёгкие формы. То есть из числа всех выявленных случаев за весь период больше половины - бессимптомные формы", - заявил журналистам Крига.
По его словам, за последнюю неделю число бессимптомных больных увеличивается. Например, из числа новых заболевших, выявленных 22 июля, 71 % - бессимптомные носители.
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова считает, что такая тенденция обнадеживает, поскольку начинает формироваться коллективный иммунитет. По словам Солатовой, в борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано 12 больниц. При этом 40 процентов коечного фонда свободны.
Сейчас Омская область находится на втором этапе снятия ограничений. Для перехода на третий этап необходимо снизить коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 0,5. Оперштаб 21 июля принял решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 4 августа включительно и не вводить никаких послаблений для бизнеса из-за обстановки по заболеваемости. Новых ограничений введено не было. Масочный режим в Омской области продлили до 1 сентября. Отменены все массовые мероприятия, в том числе и ежегодный Сибирский Международный Марафон, который проводится на протяжении 30 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.