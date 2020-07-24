https://ria.ru/20200724/1574833063.html
В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке
Почти неделю пожарные не могут дотушить локализованный очаг в Забайкальском национальном парке в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:40
2020-07-24T06:40
республика бурятия
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574767065.html
1
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия