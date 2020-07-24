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В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке
Почти неделю пожарные не могут дотушить локализованный очаг в Забайкальском национальном парке в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:40
республика бурятия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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республика бурятия, происшествия

В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке

06:40 24.07.2020
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© ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
© ФБУ "Авиалесоохрана"
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Почти неделю пожарные не могут дотушить локализованный очаг в Забайкальском национальном парке в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Пожар в нацпарке действует со 2 июля, 19 июля очаг был локализован на площади 2320 гектаров.
"Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что за сутки новых очагов возгорания в республике не обнаружено. На тушении работали 163 человека и семь единиц техники. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
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