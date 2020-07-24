В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке

Пожар в нацпарке действует со 2 июля, 19 июля очаг был локализован на площади 2320 гектаров.

"Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки новых очагов возгорания в республике не обнаружено. На тушении работали 163 человека и семь единиц техники. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.