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В Словакии оппозиции не удалось вынести вотум недоверия премьеру
Внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии, созванное оппозицией для вынесения недоверия премьеру Игорю Матовичу в связи с плагиатом в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:39
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РИА Новости
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словакия, в мире

В Словакии оппозиции не удалось вынести вотум недоверия премьеру

06:39 24.07.2020
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© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
ПРАГА, 24 июл – РИА Новости. Внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии, созванное оппозицией для вынесения недоверия премьеру Игорю Матовичу в связи с плагиатом в вузовской дипломной работе и ошибками, допущенными им на нынешнем посту, завершилось победой правящей коалиции – ее депутаты решили поддержать премьера.
Поскольку партии правящей коалиции обладают подавляющим большинством в парламенте, имея 95 мандатов из 150, и никто из их депутатов не выступил против Матовича, то отставка премьера не состоялась. Результат голосования – за отставку премьера 47 депутатов, против – 78. Присутствовало в зале в конце заседания 125 депутатов.
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Прямой репортаж с заседания парламента, которое продолжалось более 18 часов и завершилось после 5 часов утра пятницы, вели сетевые ТВ-каналы.
После сообщения сетевого издания Dennik N о том, что Матович списал в 1998 году свою дипломную работу в братиславском университете имени Коменского из двух книг, премьер на минувшей неделе в Facebook подтвердил, что действительно использовал при подготовке диплома работы иных авторов. По словам Матовича, в последние два года пребывания в вузе он активно занимался предпринимательством и не уделял внимания учебе, добавив, что сейчас уже не может точно сказать, насколько крупным было присутствие чужих авторов в его дипломной работе.
Представители оппозиции напомнили на заседании парламента премьеру и его соратникам, что они шли на недавние выборы с обещанием очистить словацкую политику от коррупции и лжи. Сам Матович в 2019 году требовал отставки для тогдашнего спикера парламента Андрея Данко, у которого тоже был обнаружен плагиат в дипломной работе.
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Ныне же Матович защищает коллег по правящей коалиции – спикера парламента Бориса Коллара и главу минобразования Бранислава Грёглинга, у которых СМИ в течение последнего месяца также обнаружили плагиат в дипломной работе, а сам заявляет, что покинет премьерский пост только после того, как выполнит все данные избирателям обещания.
Как сказала, подытоживая дебаты, представитель входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Анна Земанова, ее партия поддерживает премьера, чтобы не допустить отставки правительства и возможных внеочередных выборов, которые могут принести возвращение к власти социал-демократов.
"Наша партия, как и остальные партии правящей коалиции, поддерживает премьера Игоря Матовича, но одновременно осуждает плагиаторство. Необходимо изменить систему контроля за дипломными работами", - сказала Земанова.
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