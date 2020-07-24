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В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2
Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:35
республика бурятия
исчезновение ан-2 в бурятии
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, исчезновение ан-2 в бурятии, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2

06:32 24.07.2020 (обновлено: 06:35 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Сегодня на поисках работает по-прежнему два судна – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. Вчера из-за непогоды с утра полеты были перенесены, однако после обеда удалось совершить несколько вылетов. Было обследовано 630 квадратных километров. В предыдущие дни обследовалось примерно по 2 тысячи квадратных километров в день", - сказал собеседник агентства.
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Республика БурятияИсчезновение Ан-2 в БурятииАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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