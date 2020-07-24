Беженец заявил, что боевики требуют деньги за выход из лагеря Эр-Рукбан

"Когда президент (Сирии Башар) Асад приказал создать коридор в Сирию, мы сразу ушли. Вернее, когда смогли собрать деньги, которые требовали боевики за выход - 60 тысяч [сирийских] фунтов (примерно 48$ по курсу ЦБ Сирии - прим. ред.) за каждого человека из нашей семьи. Нас тогда встретили и помогли устроиться на территории Сирии. Мы вернулись в Тадмор", - рассказал аль-Али журналистам.