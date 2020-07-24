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Война в Сирии
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Беженец заявил, что боевики требуют деньги за выход из лагеря Эр-Рукбан
Сирийский беженец Дурзи Диана аль-Али, которому вместе с семьей удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, сообщил о том, что боевики... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:27
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эт-танф, исламское государство, оон, сша, в мире

Беженец заявил, что боевики требуют деньги за выход из лагеря Эр-Рукбан

06:27 24.07.2020
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
ТАДМОР (Сирия) 24 июл – РИА Новости. Сирийский беженец Дурзи Диана аль-Али, которому вместе с семьей удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, сообщил о том, что боевики требуют деньги с его жителей, чтобы дать им выйти.
"Когда президент (Сирии Башар) Асад приказал создать коридор в Сирию, мы сразу ушли. Вернее, когда смогли собрать деньги, которые требовали боевики за выход - 60 тысяч [сирийских] фунтов (примерно 48$ по курсу ЦБ Сирии - прим. ред.) за каждого человека из нашей семьи. Нас тогда встретили и помогли устроиться на территории Сирии. Мы вернулись в Тадмор", - рассказал аль-Али журналистам.
Он добавил, что в Эр-Рукбане тяжелые условия для беженцев и жители хотели бы покинуть его. "Мы бежали в лагерь Эр-Рукбан, когда Пальмиру захватили участники террористической группировки "Исламское государство"*. Уровень жизни там оказался просто ужасным, выживали только за счет гуманитарной помощи. Жили в палатке и в сезон дождей, это было очень сложно. Мы там пробыли почти три года", - отметил он.
Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.
Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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