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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574832688.html
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ляонин, хубэй, воз, китай, ухань, в мире

В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

05:40 24.07.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 21 нового случая 15 - локальные, (13 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, два – в провинции Ляонин), остальные шесть - ввозные.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 750 случаев коронавирусной инфекции, 78 873 человека выздоровели, 243 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2029, выздоровел 1951 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 43 таких случая, из них девять – ввозные, остальные 34 – локальные, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 204 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2249 случаев заражения (15 человек скончались, 1379 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛяонинХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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