В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 43 таких случая, из них девять – ввозные, остальные 34 – локальные, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 204 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.