В Хабаровском крае ожидают поставок лекарств для лечения COVID из Москвы

"Вчера созвонились с Сергеем Семеновичем Собяниным, это мэр Москвы... Он обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан. Может быть, даже медиков из Москвы. Там большой опыт", - сообщил Дегтярев в Instagram.