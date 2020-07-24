В Хабаровском крае ожидают поставок лекарств для лечения COVID из Москвы

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ожидает поставок лекарств и медицинской техники для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 из Москвы.
"Вчера созвонились с Сергеем Семеновичем Собяниным, это мэр Москвы... Он обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан. Может быть, даже медиков из Москвы. Там большой опыт", - сообщил Дегтярев в Instagram.
Ранее сообщалось, что в крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, при том, что в госпиталях осталось немного мест для лечения заболевших. Планируется развернуть дополнительные койки, также не исключено ужесточение ограничительных мер.
По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели 6,58 тысячи человек, из них 127 за последние сутки. Умерли 52 человека, 3,6 тысячи выздоровели.
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