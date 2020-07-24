Для борьбы с COVID-19 создают вакцины нового поколения, рассказала биолог

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона ( Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона ( США ), доктор биологических наук Анча Баранова

"Натуральный иммунитет к нашему COVID-19 — краткосрочный, полгода максимум, если вы переболели. Поэтому смысла делать вакцины первого поколения просто нет. Иммунитета от них хватит на два-три месяца, все время придется население вакцинировать, волнами, что просто глупо с точки зрения логистики", — сказала Баранова.

По ее словам, имеет смысл создавать вакцину, которая вызывает более сильный иммунитет, чем при натуральной коронавирусной инфекции.

"Эти вакцины основаны на принципиально других технологиях. Считается, что если после болезни мы можем рассчитывать на иммунитет в течение от трех месяцев до шести, то при новых технологиях мы можем рассчитывать на год, а может, и больше", — пояснила Баранова.

Она отметила, что пока медики дают прогноз на год, потому что массового применения вакцин нового поколения не было.

"Перешли к разработке новых вакцин, потому что старые вакцины не потянут борьбу с COVID-19, поэтому от них возникает слишком слабый иммунитет. То есть если вы привились от какого-то типа гриппа, но у вас иммунитет будет гораздо более слабый к этому типу, чем если вы перенесете заболевание", — сказала биолог.

"Грубо говоря, вакцинация снижает шанс заболеть вдвое и помогает перенести заболевание относительно легче, но ни о какой 100-процентной и 90-процентной защите речь не идет. Поэтому у человека есть выбор, внять совету и вакцинироваться или сыграть в лотерею — а вдруг не заболею. Коронавирусом болеть не стоит, поэтому не вариант", — отметила Баранова.

По ее словам, у технологии производства вакцин есть несколько поколений. Вакцины, которые сейчас запущены в производство, — это либо вакцины с мертвым вирусом, либо рекомбинантные вакцины, основанные на одном антигене.

"Есть еще живые вакцины с ослабленным вирусом, которые мы тут не обсуждаем, поскольку они к коронавирусу неприменимы. В случае рекомбинантных вакцин вводится только один антиген вируса с адъювантом (компонент, усиливающий иммунный ответ. — Прим. ред.). Антиген не в состоянии находиться долго в организме, поэтому добавляется адъювант и еще иногда некий замедлитель. Именно из-за такой схемы часто организм реагирует аллергией на вакцину именно потому, что адъювант активизирует иммунную систему, помогая слабому антигену оказаться распознанным как угроза", — отметила Баранова.

Ученый пояснила, что вакцины первого поколения справлялись с другими вирусами, но для COVID-19 надо было использовать новые разработки и у производителей вакцин появился шанс вывести на рынок новые вакцины.

"Как работает новая вакцина? Молекула РНК (то есть РНК-вакцина) поддерживается внутри организма долгое время, с нее считываются вирусные белки и они постоянно продлевают иммунитет. Природный живой вирус в организме 14 дней, и он скрывается в таких местах, где его иммунная система не может достать. В случае РНК-вакцины белки — продукты иммунной системы помогают обнаружить в организме вирус. Кроме того, вам не нужен адъювант, то есть технология более безопасная", — сказала Баранова.