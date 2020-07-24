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Война в Сирии
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В Сирии боевик рассказал, кто воюет в составе повстанческой группировки
Бывших боевиков запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусра"* принимают в ряды повстанческой... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:53
война в сирии
исламское государство
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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исламское государство, сирия, сша, в мире

В Сирии боевик рассказал, кто воюет в составе повстанческой группировки

05:31 24.07.2020 (обновлено: 05:53 24.07.2020)
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© AP Photo / Dusan VranicСитуация в Сирии. Архивное фото
Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Dusan Vranic
ТАДМОР (Сирия), 24 июл - РИА Новости. Бывших боевиков запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусра"* принимают в ряды повстанческой группировки "Магавир ас-Саура", заявил журналистам Хасан Абдул Атра, представившийся бывшим бойцом этой группировки и сдавшийся в плен сирийской правительственной армии.
Он сообщил, что сбежал из рядов группировки, которая базируется в зоне Эт-Танф в Сирии, где находится военная база США.
"Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов и все они были боевиками ИГ* и "Джебхат ан-Нусры".* Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф. Несколько раз с севера приходили люди с длинными волосами и бородами и без контроля на наших "опорниках" (опорных пунктах – ред.) шли прямиком на американскую базу", - сказал он.
По его словам, "Магавир ас-Саура" финансируется со стороны США, а ее бойцов тренируют с оружием американского производства.
"Каждый боец проходил 15-дневную подготовку - учили обращаться с разными видами оружия. Меня почти сразу определили в пулеметчики - учили стрелять из американского пулемета 50-го калибра, который устанавливают на пикапы... Американцы дают командиру Мухаммеду Аттале деньги, которые он лично распределяет в группировке", - заявил бывший участник незаконного формирования.
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Он также рассказал, что боевики "Магавир ас-Саура" присваивают гуманитарную помощь, которая направляется для беженцев в лагере "Рукбан".
"Пока я находился в лагере "Рукбан", пришло несколько гуманитарных грузов от Сирии и от России. Но командир группировки Мухаммед Аттала распределяет ее сам. Большую часть оставляет на свои нужды. Остатки отдает тем, кто ему помогает, своим людям", - сказал он.
По его словам, он был свидетелем того, как военные США останавливали гуманитарные грузы для беженцев. "Были случаи, когда американцы останавливали гуманитарные грузы. А говорили, что это сделали россияне", - сказал он.
Он также рассказал, что с бойцами группировки американские военные запугивают боевиков "Магавир ас-Саура", чтобы те не пытались сдаться властям Сирии.
"Когда пару месяцев назад произошел массовый побег и сразу 27 бойцов с оружием и на машинах перешли на сторону правительства, американцы дали информацию, что этих людей Дамаск сразу посадил по тюрьмам. Но я все же решился на побег. И когда убежал, уже на этой стороне связался с теми беглецами. Оказалось, что у них все хорошо, они на свободе, им помогают вернуться к нормальной жизни. Очень удивился, ведь американцы давали совсем другую информацию", - сказал Абдул Атра.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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