В Сирии боевик рассказал, кто воюет в составе повстанческой группировки

"Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов и все они были боевиками ИГ* и "Джебхат ан-Нусры".* Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф. Несколько раз с севера приходили люди с длинными волосами и бородами и без контроля на наших "опорниках" (опорных пунктах – ред.) шли прямиком на американскую базу", - сказал он.