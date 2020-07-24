В Приморье гималайский медведь, крадущий мед из улья, попал на видео

"Внимание хищника привлекло сокрытое в нем "сокровище" – дикий мед, являющийся для вида излюбленным лакомством... При этом хищника не останавливает шквальный ветер, который сотрясает даже плотно закрепленную автоматическую лесную камеру, снимающую его. Чтобы получить желаемое, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая "не покладая лап" даже в дождь, днем и ночью. Результат – правильный мед от правильных пчел", - говорится в сообщении.