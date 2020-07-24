В Приморье гималайский медведь, крадущий мед из улья, попал на видео

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкое видео с фотоловушек, на котором гималайский медведь разоряет пчелиный улей, добывая дикий мед, сообщает учреждение.
На Youtube-канале нацпарка опубликовано видео с медведем, который, сидя на ветви дерева, когтями отрывает кору и лапами залезает в дупло.
"Внимание хищника привлекло сокрытое в нем "сокровище" – дикий мед, являющийся для вида излюбленным лакомством... При этом хищника не останавливает шквальный ветер, который сотрясает даже плотно закрепленную автоматическую лесную камеру, снимающую его. Чтобы получить желаемое, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая "не покладая лап" даже в дождь, днем и ночью. Результат – правильный мед от правильных пчел", - говорится в сообщении.
Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш отмечает, что ради меда белогрудые медведи часто забираются на деревья – это не составляет для них особенного труда.
"Именно гималайские медведи проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже "вьют гнезда" – во время кормления плодами заламывают ветви и подсовывают их под себя для удобства", - добавил Седаш, чьи слова приводятся в сообщении.
Представитель нацпарка уточнил РИА Новости, что медведь на видео – взрослый.
Основная часть ареала гималайского медведя - это юго-восточная Азия. Эти звери на деревьях кормятся и спасаются от гнуса, а в дуплах устраивают берлоги.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.