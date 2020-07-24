Новые вакцины вряд ли вытеснят те, что были до COVID-19, считает биолог

"Вакцины нового типа вряд ли вытеснят "старые" вакцины. От гриппа продолжат делать старые вакцины, и мы будем их использовать, потому что они дешевы и более-менее эффективны. Для "вытеснения" потребуется работа рыночных механизмов. Хотим мы, как человечество или какая-то крупная группа людей, дорогую вакцину на пять лет или готовы пользоваться дешевой на год. "Старые" вакцины, к примеру, в США стоят 50 долларов, а новая может стоить 1,5 тысячи. Сколько людей сделает выбор в пользу новой - сложно предположить, поэтому я не думаю, что у нас революция на рынке начнется", - сказал Баранова.