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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574832337.html
Новые вакцины вряд ли вытеснят те, что были до COVID-19, считает биолог
Вакцины нового поколения вряд ли вытеснят с рынка "старые", так производить более современные вакцины пока значительно дороже, а "старые" все-таки справляются с РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:13
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
сша
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543682_0:338:3039:2047_1400x0_80_0_0_4844321f7caf27e98a3281ef32e32972.jpg
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анча баранова, коронавирус covid-19, сша, общество

Новые вакцины вряд ли вытеснят те, что были до COVID-19, считает биолог

05:13 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вакцины нового поколения вряд ли вытеснят с рынка "старые", так производить более современные вакцины пока значительно дороже, а "старые" все-таки справляются с вирусами, с которыми человечество столкнулось до COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"Вакцины нового типа вряд ли вытеснят "старые" вакцины. От гриппа продолжат делать старые вакцины, и мы будем их использовать, потому что они дешевы и более-менее эффективны. Для "вытеснения" потребуется работа рыночных механизмов. Хотим мы, как человечество или какая-то крупная группа людей, дорогую вакцину на пять лет или готовы пользоваться дешевой на год. "Старые" вакцины, к примеру, в США стоят 50 долларов, а новая может стоить 1,5 тысячи. Сколько людей сделает выбор в пользу новой - сложно предположить, поэтому я не думаю, что у нас революция на рынке начнется", - сказал Баранова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус COVID-19СШАОбщество
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