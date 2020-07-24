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В Хабаровске аэропорт "заминировали" второй раз за неделю
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило утром в пятницу в аэропорт Хабаровска, информация снова оказалась ложной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:12
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
михаил дегтярев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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массовые звонки о "минировании" зданий в россии, михаил дегтярев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске аэропорт "заминировали" второй раз за неделю

05:12 24.07.2020
635
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило утром в пятницу в аэропорт Хабаровска, информация снова оказалась ложной, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт "минировали" во вторник перед прибытием нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сообщение оказалось ложным.
"В 9.00 (2.00 мск) вторника поступило сообщение по электронной от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Все проверили, ничего опасного не нашли, аэропорт вернулся к работе", - сообщил представитель аэропорта.
По его словам, задержки рейсов не было, эвакуация не проводилась. Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Пассажирка в аэропорту
15 июля, 13:25
Краснодарский аэропорт "заминировали" второй раз за неделю
200136
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Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииМихаил ДегтяревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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