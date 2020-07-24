В Хабаровске аэропорт "заминировали" второй раз за неделю

"В 9.00 (2.00 мск) вторника поступило сообщение по электронной от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Все проверили, ничего опасного не нашли, аэропорт вернулся к работе", - сообщил представитель аэропорта.