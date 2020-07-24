Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей спасти дочь

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жительница Хабаровского края Олеся Смирнова рассказала в беседе с RT, что Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора, в прошлом году, когда был депутатом Госдумы, помог ей вернуть дочь, которую отец втайне от матери вывез в США.
По словам женщины, ее супруг взял ребенка на прогулку и перестал выходить на связь. Мать полгода не видела ребенка. Дегтярев помог ей решить проблему на международном уровне.
Выяснилось, что сначала мужчина улетел с дочерью в Южную Корею, затем в Японию, а потом в США. Смирнова уточнила, что отправила запрос Дегтяреву, и ей стали помогать.
"Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась", — отметила женщина.
Олеся полетела в Соединенные Штаты с адвокатами, забрала ребенка и приехала в местную полицию. Однако девочку отдали отцу, аргументируя это тем, что ее нет в розыскной базе на сайте Интерпола. После того, как женщина обратилась к Дегтяреву, буквально через пару часов ее дочь там появилась. Экстренным решением суда ребенка передали матери.
"Он (Дегтярев. — Прим. Ред.) человек слова: пообещал — сделал, просто поверил в мою историю, понял, что ребенок в опасности, сделал все, что было в его силах", — заключила Олеся Смирнова.
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
23 июля, 12:56Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала