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Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей спасти дочь
Жительница Хабаровского края Олеся Смирнова рассказала в беседе с RT, что Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора, в прошлом году, когда был депутатом... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:22
россия
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михаил дегтярев
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А из пожара он никого не вынес? Сейчас начнут сочинять, что чуть ли не мессия
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А почему в тексте детские несостыковки? Вы бы хоть истории тщательнее придумывали. Сначала человек пишет: Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась"..... Потом пишет что Дегтярев человек слова, сказал сделал, что он мог сказать если она сама не знает почему дело сдвинулось с мертвой точки? Может это МВД сработало, а Дегтярев просто выкинул это письмо
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южная корея
япония
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южная корея, япония, хабаровский край, сша, происшествия

Хабаровчанка рассказала, как Дегтярев помог ей спасти дочь

05:22 24.07.2020
33735
© РИА Новости / Александр Натрускин Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
 Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жительница Хабаровского края Олеся Смирнова рассказала в беседе с RT, что Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора, в прошлом году, когда был депутатом Госдумы, помог ей вернуть дочь, которую отец втайне от матери вывез в США.
По словам женщины, ее супруг взял ребенка на прогулку и перестал выходить на связь. Мать полгода не видела ребенка. Дегтярев помог ей решить проблему на международном уровне.
Выяснилось, что сначала мужчина улетел с дочерью в Южную Корею, затем в Японию, а потом в США. Смирнова уточнила, что отправила запрос Дегтяреву, и ей стали помогать.

"Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась", — отметила женщина.

Олеся полетела в Соединенные Штаты с адвокатами, забрала ребенка и приехала в местную полицию. Однако девочку отдали отцу, аргументируя это тем, что ее нет в розыскной базе на сайте Интерпола. После того, как женщина обратилась к Дегтяреву, буквально через пару часов ее дочь там появилась. Экстренным решением суда ребенка передали матери.

"Он (Дегтярев. — Прим. Ред.) человек слова: пообещал — сделал, просто поверил в мою историю, понял, что ребенок в опасности, сделал все, что было в его силах", — заключила Олеся Смирнова.

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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РоссияСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)ИнтерполФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Южная КореяЯпонияХабаровский крайСШАПроисшествия
Популярные комментарии
А из пожара он никого не вынес? Сейчас начнут сочинять, что чуть ли не мессия
24 июля, 06:40
Rom WWW
71410017
А почему в тексте детские несостыковки? Вы бы хоть истории тщательнее придумывали. Сначала человек пишет: Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась"..... Потом пишет что Дегтярев человек слова, сказал сделал, что он мог сказать если она сама не знает почему дело сдвинулось с мертвой точки? Может это МВД сработало, а Дегтярев просто выкинул это письмо
24 июля, 05:34
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63310022
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