https://ria.ru/20200724/1574832237.html
В Колумбии нашли тела пропавших при крушении вертолета солдат
Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Black Hawk в Колумбии завершены, военным удалось обнаружить тела всех погибших при его крушении солдат, РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:11
2020-07-24T05:11
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РИА Новости
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колумбия, в мире
МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости.
Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Black Hawk в Колумбии
завершены, военным удалось обнаружить тела всех погибших при его крушении солдат, сообщил командующий вооруженными силами Колумбии Луис Наварро.
"Ночью были обнаружены тела военных, погибших в Гуавиаре (департамент в центральной Колумбии - ред), семь из них уже доставлены в Боготу и еще четыре прибудут в течение дня для проведения следственных действий", - сообщил Наварро журналистам, запись заявления опубликовало колумбийское агентство Agencia de Periodismo Investigativo
.
На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены при падении вертолета в реку и смогли выбраться на берег, еще 11 погибли.
По словам генерала, поисково-спасательные работы завершены, в активную фазу вступает расследование причин крушения. По его словам, в этой местности проходит операция против оставшихся членов организованной преступной группы, "Первого фронта", которым руководит Иван Мордиско - это наркоторговцы, которые также занимаются бандитизмом в этой части страны.