В Колумбии нашли тела пропавших при крушении вертолета солдат

На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены при падении вертолета в реку и смогли выбраться на берег, еще 11 погибли.